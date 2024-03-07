خبيرة أممية: "إسرائيل" لم تلتزم بقرارات "العدل الدولية"

فلسطين اليوم

قالت خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، سيسيليا باييه إن ما يجري حاليا في قطاع غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة عدم التزام "إسرائيل" بقرارات محكمة العدل الدولية.

وأكدت أن إنزال المساعدات جوا لن يحل المشكلة القائمة، وأن "الحل العملي يكمن في وقف إطلاق النار فورا ومنع وصول أي سلاح لطرفي النزاع".

ودعت جميع الأطراف إلى "بذل كثير من الجهود لوقف الكارثة الإنسانية التي تحدث لأنه لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال والنساء في غزة"، مشيرة إلى أن الواقع "يثبت أن المنخرطين في عملية السلام لا يمثلون النساء والأطفال بشكل حقيقي".

وختمت بالقول إن "إسرائيل" هي التي قطعت وصول المساعدات والطعام للمدنيين رغم أنه حق لهم، مشددة على أنها لم تبد التزاما بقرارات محكمة العدل الدولية، وهو ما دفع جنوب أفريقيا لمطالبة المحكمة بإصدار تدابير جديدة".