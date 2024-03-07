قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين بينهم 4 نساء

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الخميس، 40 مواطنا، بينهم 4 نساء وفتيات، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة بعدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة طمون بعد منتصف الليل تحت غطاء كثيف من طائرات الاستطلاع، ودفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافة عبر حاجز تياسير العسكري وبوابة عاطوف.

ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة في طوباس وطمون، تخللها إطلاق كثيف للنيران وتفجير عبوات ناسفة بدوريات الاحتلال.

ودهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها واعتقلت 13 مواطنا، بينهم أقارب شبان مطلوبين للاحتلال.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في طوباس تعاملت مع 3 إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب، ونقلتها إلى المستشفى خلال اقتحام طوباس، وعرقلت قوات الاحتلال عمل طواقمها واحتجزتهم لفترة من الوقت.

وأفاد نادي الأسير في طوباس أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة طوباس كلا من مؤمن ناصر دراغمة، ومثقال أبو دواس، وفواز أبو دواس، وأحمد جهاد صوافطة، وهيثم راشد عنبوسي، ونمر عمر دراغمة.

ومن طمون، اعتقلت كلا من عبد الله سعيد بشارات، وحمزة علي غريب، وهايل علي بني عودة، وقصي محمد بشارات، ومحمد عبد الرحمن بشارات، وأحمد علي اشتية، وعبد الرحيم اشتية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وانتشرت في المنطقة الشرقية، واعتقلت الأسير المحرر براء شلطف من منزله في شارع عمان، كما اعتقلت المواطن أيمن المصري بعد مداهمة منزله في حي عراق التاية بالمدينة.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في رام الله والبيرة وسط الضفة، واعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، واعتقلت كذلك الفتاة صمود مطير، شقيقة الشهيدة عهد مطير من منزله في حي عين مصباح بالمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال رائدة غانم البرغوثي وهند رشاد البرغوثي بعد اقتحام قرية عابود غرب رام الله ومداهمة عدد من المنازل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل اعتقلت خلالها كلا من حمزة البياري، ومحمد نخلة نجل الأسير جلال نخلة، وأحمد محمد نخلة، ومحمد حسن مالكي، ومهند خليل راشد، ولؤي الحطاب ونجله خالد، كما صادرت مركبة تعود لأحد المعتقلين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر شطارة بعد مداهمة منزل عائلته في مدينة قلقيلية.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في قرية عزبة جلعود جنوب قلقيلية ونفذت فيها عمليات تفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، ودهمت العديد من المنازل بمنطقة الظهر وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت الشاب خليل إياد بسام زعاقيق.