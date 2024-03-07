استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين اليوم

استشهد مساء أمس، الشاب محمد محمود رجا عيد (19 عاما) من بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل يومين.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي استشهاد الشاب عيد إثر إصابته بالرصاص الحي بالصدر.

وأصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بورين مساء الاثنين الماضي ثلاثة مواطنين، استشهد أحدهم وهو الطفل عمرو النجار (10 أعوام) جراء إصابته بالرصاص الحي بالرأس، ووصفت جراح الشاب عيد بالحرجة وخضع لعمليات جراحية قبل إعلان استشهاده.

كما أصيب شاب ثالث بجرح غائر برأسه نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه.