سفير الاحتلال بالأمم المتحدة يهدد بإغلاق مقر المنظمة بالقدس

فلسطين اليوم

هدد سفير الاحتلال بالأمم المتحدة جلعاد أردان بإغلاق مقر الأمم المتحدة بالقدس المحتلة وطرد مسؤوليها إذا لم يفعّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المادة 99 من ميثاق المنظمة لصالح "إسرائيل".

وقال أرادن أمس الأربعاء "علينا إغلاق مقر الأمم المتحدة بالقدس وطرد مسؤوليها إذا لم تفعل المادة 99 لصالحنا".

وتسعى "إسرائيل" لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وطرح المزاعم الإسرائيلية المتعلقة بارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم جنسية للنقاش في مجلس الأمن.

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة الواردة في الفصل الـ15 -الذي يتعلق بالأمانة العامة للمنظمة ومهام الأمين العام- على أنه "يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وهي إحدى 5 مواد في ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وتعد أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين.

وكان غوتيريش استخدم المادة 99 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.