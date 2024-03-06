عشرات الشهداء والجرحى في قصفٍ استهدف مخيم النصيرات وخان يونس

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمدنيين في غزة، حيث استشهد 17 فلسطينياً، وفقد العشرات، في غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل فلسطين اليوم، باستشهاد 4، وإصابة أكثر من 15 جريحاً، من جرّاء استهداف الاحتلال لفلسطينيين، أثناء انتظارهم المساعدات على دوار النابلسي، غربي مدينة غزة.

كذلك، ارتقى 29 شهيداً على الأقل في قصف إسرائيلي، استهدف شوارع 5، عبسان، وبني سهيلة، في خان يونس، مساء اليوم الأربعاء.

كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدة، بعد قصف الاحتلال مسجد الصلاح، وسط مدينة جباليا، شمالي قطاع غزة.

كذلك، استشهد فلسطيني، وجرح 9 آخرون، بعد إطلاق "جيش" الاحتلال، النار صوب المواطنين، أثناء انتظارهم المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة.