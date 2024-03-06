كندا تعتزم استئناف تمويل "أونروا" والعراق يتعهد بـ25 مليون دولار

فلسطين اليوم

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن كندا تعتزم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أسابيع من وقفه نتيجة اتهامات إسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمِّه أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.5 مليون دولار) في إبريل/ نيسان وإعلان تمويل جديد.

ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، التي تشرف على المساعدات الكندية، التعليق على هذه الأنباء.

وإذا صحّت هذه الأنباء، فستكون كندا من أولى الدول التي تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة التي توظف 13 ألف شخص في غزة في إدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن توزيع مساعدات إنسانية.

وقالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا لـ"رويترز" في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن الدول الست عشرة التي أوقفت تمويلاً بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد.

ورجّح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم أن تعيد العديد من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريباً.

العراق يتعهد بتقديم 25 مليون دولار لوكالة أونروا

إلى ذلك، ذكر مسؤولون حكوميون لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، أن العراق تعهد بتقديم 25 مليون لصالح الوكالة. ولم يحددوا موعداً لتقديم هذا المبلغ.

ويوم الاثنين، قال فيليب لازاريني، المدير العام لأونروا، إن الوكالة "تعمل بالحد الأدنى" بسبب توقف التمويل، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوقفت أونروا الموظفين المتهمين وفتحت تحقيقاً داخلياً مستقلاً في الأمم المتحدة بعد هذه الاتهامات.

وكانت الاتهامات الإسرائيلية جزءاً من حملة ممنهجة شنتها حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة بهدف القضاء على الوكالة. وأعلن مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أكثر من مرة أنهم ينوون استبدال الوكالة بهيئة أخرى.