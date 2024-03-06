مقتل عريف وإصابة 13 جنديا إسرائيليا في كمين للمقاومة في خان يونس

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل عريف، وإصابة 13 جندياً، بينهم 6 في حالة خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.

كذلك، ذكرت مستشفى "سوروكا"، أنّها استقبلت 9 جنود جرحى، بينهم اثنان بحالة خطيرة. وأوردت أنها استقبلت منذ 7 أكتوبر، 2819 جندياً، مصابين بأشكال مختلفة.

من جهتها، علّقت "القناة 14" على الحدث، بالقول أنه "بأسبوع ونصف، وقعت ثلاث حوادث مشابهة؛ عبارة عن انفجار عبوة ناسفة في بيت مفخخ دخلته قواتنا، ما أوقع 7 قتلى وأصاب 25 آخرين، بعضهم صنفت جراحهم بليغة"، ومع ذلك، تضيف القناة، "لا يوجد أي تعليمات جديدة من كبار مسؤولي الجيش بشأن الدخول إلى المنازل غير المطهرة عسكرياً".