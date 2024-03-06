كمائن ومنازل مفخخة..المقاومة لا ترحم العدو!

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف مجاهديها تجمعات لجنود وآليات العدو، بقذائف الهاون في مناطق التوغل بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وبالتزامن، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قوات للاحتلال، وقعت في كمين بحي حمد بخان يونس، ما أدّى لمقتل جندي وإصابة 13 آخرين، جراح 6 منهم خطيرة، وذلك من جراء تفجير عبوة.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت سرايا القدس استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمير" بقذيفة الـ"تاندوم" في شارع 10 جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

كما قصف مقاوموها بوابلٍ من قذائف "الهاون" النظامي مقرّ قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي جنوب المدينة.