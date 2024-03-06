لولا دا سيلفا: يجب على الأمم المتحدة التدخل الجاد لوقف الإبادة في غزة

فلسطين اليوم

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد اجتماعه برئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، الذي يزور ساو باولو إنه "يجب على مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب على غزة، لوقف المذبحة التي تتم هناك".

وشدد على ضرورة رؤية ما يحدث في غزة بكونه "إبادة جماعية حقيقية، أدّت إلى مقتل 30 ألف شخص".

وقال دا سيلفا، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديه "التزام" باتخاذ إجراءات تضمن الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال الذين يعيشون في غزة.

كما أضاف: "من الضروري إيجاد حل إنساني لمشكلة الآلاف من النساء والأطفال، ضحايا العنف الوحشي في القطاع"، مشدداً على مسؤولية ودور مجلس الأمم المتحدة من أجل "اتخاذ إجراء جاد، وفتح ممر إنساني، والسماح بوصول الغذاء والماء والدواء".

بدوره، أكد سانشيز، تأييد إسبانيا "حل الدولتين"، وطالب بإنهاء الحرب في غزة.