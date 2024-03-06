الاحتلال يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس.. وإدانات

فلسطين اليوم

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معالي أدوميم" و"أفرات" و"كيدار".

ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة استيطانية في "معالي أدوميم"، و300 وحدة في "كيدار" المقامة على أراضي الفلسطينيينجنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة. وفق تقرير صحفي.

يذكر أن سلطات الاحتلال استولت الأسبوع الماضي على نحو 2640 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرقالقدس المحتلة.

وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، الشهر الماضي، تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلةمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقا استيطانيا وإغلاق المستعمرين للطرق، ومنعمرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحا أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

إدانة فلسطينية وعربية

من جهتها، أدانت الرئاسة الفلسطينية: مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في القدس، وقالت في بيان، إنها تمثل محاولةواضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل.

وأدانت مصر الخطوة، ودعت الأطراف الدولية إلى إصدار موقف قوي بالرفض، فيما استنكر الأردن الخطوة واعتبرها "إجراءات تنتهك قواعدالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".