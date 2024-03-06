سريع: استهدفنا سفينة أميركية في خليج عدن بعد رفضها الرسائل التحذيرية

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، استهداف السفينة الأميركية "True Confidence" في خليج عدن، جنوبياليمن، بعددٍ من الصواريخ البحرية.

وأكّد العميد سريع، أنّ الصواريخ البحرية اليمنية، أصابت السفينة الأميركية بدقة في خليج عدن، ما أدّى إلى نشوب حريق فيها.

كما شدّد على أنّ "عملية الاستهداف، نُفّذت بعد رفض طاقم السفينة الأميركية، الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وقبل بيان سريع، أكّد مالك سفينة "ترو كونفيدانس" الأميركية، أنّ السفينة أصابها صاروخ على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن،وانجرفت مع استمرار الحريق الذي نشب على متنها بعد استهدافها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مالك السفينة المستهدفة جنوب غربي عدن، إنّه فُقد الاتصال بـ20 من أفراد طاقم السفينة و3 حراس مسلحين،فيما نقلت وكالة "أ ف ب" عن مسؤول أميركي، تأكيده مقتل شخصين خلال تعرّض الناقلة لضربة بصاروخ من اليمن.

كذلك، أفاد مسؤول دفاعي أميركي، برؤية دخان متصاعد من ناقلة البضائع "ترو كونفيدنس" التي ترفع علم بربادوس قبالة اليمن ورؤيةقارب نجاة قربها.

وقبل ذلك، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، بأنّ ناقلة بضائع ترفع علم باربادوس، ومملوكة لجهة أميركية، بدأت بالانحراف عن مسارهاعلى بعد 57 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن باليمن، بعد استهدافها.