الخارجية الموريتانية: ما يشهده قطاع غزة من فظائع يضع المجتمع الدولي على المحك

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، إن "ما يشهده قطاع غزة، من فظائع لم يسبق له مثيل في تاريخنا المعاصر، ويضعالمجتمع الدولي على المحك"، معرباً عن أسفه للمشاهد المروعة "التي نشاهدها في قطاع غزة".

وأضاف ولد مرزوك، في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أنه "من أبسط حقوقالفلسطينيين إقامة دولتهم الفلسطينية".

يشار إلى أن أعمال "الدورة العادية 161" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المقامة في مقر الأمانة العامةللجامعة العربية في القاهرة، انطلقت اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العاملجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

رئيس البرلمان الموريتاني يدعو إلى التضامن في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان الموريتاني) محمد بمب ولد مكت، أن الأوضاع المأساوية في غزة تستدعي من اتحاد مجالسالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الوقوف وقفة رجل واحد رفضاً وإدانة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل فيالقطاع.

وأوضح محمد بمب ولد مكت، في كلمة له خلال الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعقدفي العاصمة الإيفوارية (ساحل العاج) أبيدجان، أن "هذا المؤتمر ينعقد في ظرف حاسم يتسم بجسامة التحديات السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والأمنية والبيئية التي تواجه الأمة الإسلامية، ما يتطلب العمل يدا في يد والتضامن الفعال والتعاون الجاد لتفعيل العملالبرلماني المشترك".

وأضاف أن "التضامن الإسلامي في مثل الظروف الراهنة ضرورة قصوى"، مؤكداً أن "هذا الوضع يحتم على البرلمانات الإسلامية كافة أنتقف في وجه هذه الجرائم البشعة، وتعمل مع كل الإرادات الإنسانية لفرض وقف فوري ونهائي لإطلاق النار في غزة، وتقديم المساعداتالغذائية العاجلة واللازمة للأهالي الفلسطينيين".

كما أكد رئيس البرلمان الموريتاني أن "التنظيم المحكم لهذا المؤتمر سيساهم في تحقيق ما نتطلع إليه من نتائج"، منوّهاً بالدور البارز الذيأداه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الدورة السابعة عشرة للاتحاد، إبراهيم بو غالي، الأمر الذي أدى إلى إحداث"ديناميكية" فعالة وتحقيق نتائج هامة طوال رئاسته الدورية.