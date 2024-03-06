قاآني: جبهة المقاومة متصلة ببعضها.. ولم تستخدم كل إمكاناتها حتى الآن

فلسطين اليوم

أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أنّ "جبهة المقاومة مجموعة متصلة ببعضها ولديها إمكانات واسعة".

وأضاف أنّ جبهة المقاومة، "لم تستخدم كل إمكاناتها حتى الآن، ولكنها أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهلها".

كما قال العميد قاآني، إنّ "جبهة المقاومة اليوم، لا سيما حماس تحدّت الجيش الإسرائيلي، واتخذت حالة هجومية اعتماداً على إيمانهاوسلاحها".

وشدد على أنّه بالتأكيد، سوف تتم "إعادة إعمار غزة، ولكن مكانة إسرائيل لا يمكن ترميمها".

وفي وقتٍ سابق، أكّد قائد قوات حرس الثورة الإيرانية، اللواء حسين سلامي، أنّ "إسرائيل" لم يعد بإمكانها أن "تعربد كما في السابق"،مُشدّداً على انتهاء زمن غطرستها.

وأشاد اللواء سلامي بمعركة "طوفان الأقصى"، التي تواصلها المقاومة الفلسطينية، وقد نجحت في إلحاق خسائر فادحة بالاحتلال، قائلاً"إنّنا اليوم نرى فلسطين قوية".