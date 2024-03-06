إصابة مستوطن في عملية طعن بالقدس

فلسطين اليوم

أصيب مستوطن بجراح متوسطة، في عملية طعن، اليوم الأربعاء، بمستوطنة "النبي يعقوب" في مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال، إنه تم اعتقال منفذ عملية الطعن في محطة للحافلات، وهو فتى يبلغ من العمر 14 عاما من سكان مدينةالقدس المحتلة.

وشرعت قوات الاحتلال بعمليات بحث وتمشيط واسعة في المكان، بحثا عن المنفذ الذي انسحب عقب تنفيذه عملية الطعن في القدس، قبل أنيتم الإعلان عن اعتقاله.

كما وأغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى مستوطنة النبي يعقوب في القدس، في أعقاب عملية الطعن، بالإضافة إلى إغلاق حاجزقلنديا.

وفي فبراير الماضي، وثق مركز معطى، مقتل 5 وإصابة 16 آخرين في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها الشهر الماضي (402) عملاً مقاوماً نوعيا وشعبيا، من بينها (43) عملية إطلاق نار و(34) اشتباكا مسلحا، نفذت (30، 17) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.