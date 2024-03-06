بريطانيا.. نشطاء يرشون طلاء أحمرًا على مبنى حكومي

فلسطين اليوم

رش نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية، واجهة مبنى حكومي في مدينة إدنبرة البريطانية، بطلاء أحمر، اليوم الأربعاء؛ احتجاجًا علىموقف حكومتهم التي تتهمها بالتواطؤ مع "إسرائيل" في حرب الإبادة التي تشنّها ضد قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية، أن النشطاء بحركة "ذيس اذ ريجيد" (هذا زيف) أزالوا اليوم علم الاتحاد من على سطح مبنىالملكة إليزابيث في "سيبالد ووك" في إدنبره، وقاموا بوضع العلم الفلسطيني بدلاً منه.

وقالت الحركة إنها تستهدف الحكومة البريطانية في احتجاجاتها؛ بسبب موقفها المتواطئ مع "إسرائيل" في حربها ضد الفلسطينيين فيقطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تواجه الحكومة البريطانية اتهامات وانتقادات من منظمات حقوقالإنسان في البلاد، بالتواطؤ مع "إسرائيل"؛ نظرًا لعدم توقف الدعم العسكري للاحتلال وتبني روايته في جرائمه؛ وامتناعها عن التصويتعلى قرارات الأمم المتحدة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري في غزة

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ومنذ 7 أكتوبر الفائت، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة ضد قطاع غزة، خلفت حتى اليوم الأربعاء 30 ألفًا و717 شهيدًا، و72 ألفًا و156 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

ومنذ اندلاع الحرب، تعاني غزة من شح حاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود جراء قيود الاحتلال؛ مما تسبب في كارثة إنسانية غيرمسبوقة وباتت مناطق عديدة في القطاع على شفا المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.