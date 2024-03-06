المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف بالطيران المسير مطار كريات شمونة

فلسطين اليوم

قالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إن مجاهديها استهدفوا عصر يوم الأربعاء بالطيران المسير مطار كريات شمونة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار كريات شمونة بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء ٢٥ - شعبان - ١٤٤٥ هـ