الصحة: المجاعة ستحصد أرواح آلاف المواطنين في غزة إذا لم يتوقف العدوان

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، يوم الأربعاء، إن "المجاعة تتعمق وستحصد أرواح آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية".

وبين القدرة في تصريح صحفي، أن "المجاعة في شمالي غزة وصلت مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين".

وأكد أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمالي غزة".

وفي السياق، أعلن القدرة عن "ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شهيداً في قطاع غزة"

وطالب المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، كما وطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة شمالي غزة.