نساء بغزة يصفن ظروف الحمل والولادة بأنها "أسوأ من جهنم"

فلسطين اليوم

اضطرت أسماء أحمد إلى النزوح عن منزلها في شمال قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي قبل أن تنجب طفلها في منتصف الليل في مدرسة إيواء في مدينة غزة حيث لا يتوافر التيار الكهربائي.



وتواجه النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، ظروفا إنسانية صعبة، في ما يتعلق بالحمل والولادة، في ظل انعدام الطعام والشراب، والرعاية الصحية المناسبة، نتيجة العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال على القطاع ويدمر كل مناحي الحياة.



وتروي أسماء أحمد من غزة، مأساتها عند إنجاب طفلها، في مدرسة للإيواء في مدينة غزة، بدون كهرباء، وقطع الحبل السري للطفل، بواسطة مقص عادي، وخوفها من فقدان حياته بسبب الظروف الصعبة.



وتقول الممرضة التي ساعدتها براء جابر بدورها: "الوقت كان متأخرا جدا، كان الاحتلال يقصف أي شخص يتحرك... لم نستطع نقلها إلى المستشفى".



وتقدر منظمة الصحة العالمية، وجود نحو 52 ألف امرأة حامل، في قطاع غزة، معرضات للخطر، بسبب تدمير الاحتلال النظام الصحي.



ولا تقتصر المخاوف على الولادة نفسها بل تتعداها إلى تحديات عدة مثل إبقاء الأطفال على قيد الحياة في ظل الحرمان من المواد الأساسية كالماء والغذاء.



وتثير الظروف الكارثية والموت المنتشر في كل مكان الخوف في نفوس النسوة الحوامل.. وبينهن الفلسطينية ملاك شبات.



لجأت شبات إلى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بعدما نزحت مرات عدة من منطقة إلى أخرى هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية.



وتقول شبات التي يقترب موعد وضعها وتعيش في خيمة: "أنا خائفة جدا من الولادة في هذا المكان".



ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن 62 حزمة مساعدات من المواد الخاصة بحالات الولادة تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح.

ووصلت سماح الحلو إلى رفح في الشهر الأخير من حملها وكافحت لتحصل على الرعاية التي تحتاجها.

وأشارت: "قالوا سأحتاج إلى عملية جراحية بسيطة أثناء الولادة، تأخرت الجراحة أسبوعين إذ لم يكن هناك أطباء ولا أسرة ولا غرف عمليات".

لاحقا، وضعت الحلو طفلها محمد لكنها لم تستطع البقاء في المستشفى، إذ سرحها الأطباء مع طفلها لوجود حالات ولادة طارئة ولا مكان للجميع.

وتقول: "عدت إلى الخيمة في منطقة المواصي في رفح، كان البرد شديدا وكانت لدي آلام شديدة أيضا، شعرت أني سأفقد ابني".

وتضيف: "حياتنا هنا في الخيمة قاسية وأسوأ من جهنم".

وقال الطبيب الفرنسي رافاييل بيتي الذي كان يقوم بمهمة في جنوب قطاع غزة، إن هذا الخروج السريع من المستشفى أمر روتيني.

واضطرت نساء أخريات إلى الولادة في المستشفيات أو الشوارع على الأرض.

ولا يقتصر الخطر على النساء اللواتي اقترب موعد وضعهن بل إن جميع النساء الحوامل معرضات للخطر بسبب نقص الغذاء في وقت الحرب.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير الشهر الماضي إن انتشار المراحيض والحمامات غير الصحية يؤدي إلى التهابات المسالك البولية الخطرة على نطاق واسع.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن 95 في المئة من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادا.

منذ اندلاع الحرب، تعاني رؤى السنداوي الحامل بثلاثة توائم من الدوار بسبب تناولها طعاما معلبا يؤثر على امتصاص الحديد، وفقا لطبيبها.

وتقول السنداوي (20 عاما): "اضطررت إلى اللجوء إلى التكايا التي توزع الطعام.. يوفرون فاصوليا، وعدسا، ومعكرونة".

وتضيف: "استطعت أكل هذا الطعام لمدة أسبوع لكن بعدها لم تعد معدتي تحتمل.. تعبت".

وتقول ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية دومينيك ألن: "هناك العديد من الأزمات في المنطقة التي تعتبر كارثية بالنسبة للنساء الحوامل".

وتضيف أنه بسبب الكثافة السكانية في غزة وغياب أماكن آمنة، فإن الوضع "أسوأ من كل كوابيسنا".