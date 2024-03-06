جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مجددا حشدا تنظر المساعدات وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مجددا فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات، وواصل قصف المناطق السكنية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، بينما يواصل الجوع الفتك بالفلسطينيين شمالي قطتع غزة

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين على الأقل في إطلاق نار إسرائيلي على مواطنين قرب حاجز وادي غزة وسط القطاع.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطنين تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى شمالي القطاع، حيث تنتشر المجاعة بين السكان.