بريطانيا: سنبلغ اسرائيل ان صبرنا بدأ ينفذ ازاء المعاناة المروعة في غزة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده ستحذر إسرائيل، اليوم الأربعاء، من أن صبرها بدأ ينفد إزاء "المعاناة المروعة" في غزة، حيث يموت الناس جوعا بسبب نقص المساعدات.

وأضاف كاميرون، للبرلمان البريطاني، أن طريقة تعامل إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال مع المساعدات المقدمة لغزة تثير تساؤلات حول الامتثال للقانون الدولي.

ويأتي تصريحه قبل اجتماعه اليوم، مع عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في العاصمة البريطانية لندن.

وقال كاميرون: نواجه وضعا من المعاناة المروعة في غزة، ولقد تحدثت قبل بضعة أسابيع عن خطر تحول هذا الأمر إلى مجاعة، ونحن الآن في تلك المرحلة، فالناس يموتون جوعا، ويموتون من أمراض كان من الممكن الوقاية منها، كما أن المساعدات التي ذهبت إلى غزة الشهر الماضي كانت نصف كمية ما تم تسليمه في يناير كانون الثاني تقريبا.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف كاميرون دعواته إلى وقف إطلاق النار.