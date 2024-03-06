المقاومة في لبنان تستهدف بطائرة انقضاضية موقعا للاحتلال في المطلة

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها نفذوا هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة شمال فلسطين المحتلة، وأكدت المقاومة أن الطائرة الإنقضاضية أصابت هدفها بدقة. ‏

من جهتها كشفت قناة 12 العبرية أن الطائرة المفخخة استهدفت موقعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المطلة.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسن حسين “علي الأكبر” من بلدة حولا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على دفعتين مستهدفا اطراف بلدتي كفرا وياطر ملقيا صاروخين لم ينفجرا، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة الفرديس- قضاء حاصبيا .