تشييع الشهيد نورالدين ياسين في جنين

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ابن سينا بمسيرة مركبات، إلى منزل عائلته في دير أبو ضعيف، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل الصلاة عليه في مسجد القرية، ومن ثم ووري جثمانه في ثرى المقبرة.

وكان ياسين قد أصيب الخميس برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، حيث أُعلن مساء أمس استشهاده.