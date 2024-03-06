آسيان وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

فلسطين اليوم

دعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا اليوم الأربعاء إلى وقف إنساني فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وعبّرت آسيان -التي تضم 10 دول أعضاء- وأستراليا في بيان مشترك في ختام قمة خاصة جمعت قادتهما في ملبورن عن قلقهما إزاء ما وصفتاه بالوضع الإنساني الفظيع في غزة، ودعتا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.

وأكد البيان دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تنفيذ مهامها، حيث تتعرض الوكالة لحملة إسرائيلية تستهدف إنهاء عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.