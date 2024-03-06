استشهاد طفلة في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية

فلسطين اليوم

استشهدت الفتاة مرح طلال اليازجي، 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وقالت الصحة بغزة، إنه بارتقاء اليازجي، يرتفع عدد شهداء حرب التجويع التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة إلى 18.

وأضافت أن المجاعة شمال غزة وصلت إلى مستويات قاتلة وخاصة للاطفال والحوامل والمرضى المزمنين.

وتتصاعد تحذيرات هيئات إنسانية دولية من اتساع المجاعة في غزة، مع استمرار منع وصول المساعدات الإغاثية، خاصة إلى المناطق الشمالية.