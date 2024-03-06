الصحة: 86 شهيدًا و113 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت الصحة، في تصريح صحفي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 30,717 شهيدًا و72,156 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، و يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .