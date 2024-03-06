حلفاء بايدن يكثفون الضغط على البيت الأبيض لإيقاف حرب غزة

فلسطين اليوم

يطالب المزيد من كبار حلفاء الرئيس الأميركي جو بايدن في مجلس الشيوخ بأن تتصرف الولايات المتحدة بشكل مباشر لوقف الحرب في قطاع غزة أو على الأقل التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين، في حين يتبنى عدد منهم الدعوات لخفض المساعدات العسكرية المقدمة للاحتلال.

وكشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن الأيام الماضية شهدت تضخم المعارضة للحرب داخل الكونغرس، التي يقودها السيناتور المستقل بيرني ساندرز ومجموعة صغيرة من الديمقراطيين التقدميين ردا على ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.

وساعد استشهاد أكثر من 100 فلسطيني الأسبوع الماضي خلال عملية تسليم نادرة للمواد الغذائية على تحفيز المزيد من حلفاء بايدن في مجلس الشيوخ على التحدث علنا.

ويقول السيناتور كريس كونز -من المقربين لبايدن في الكونغرس-، إن "الوقت قد حان للتشديد مع حكومة بنيامين نتنياهو بشأن كيفية إدارتها للحرب".

ووفقا لأسوشيتد برس، لا تزال إسرائيل تتمتع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، واحتمال تخفيض المساعدات العسكرية غير مؤكد رغم النفوذ الذي يمارسه هؤلاء الديمقراطيون، لكن التوترات قد تكون واضحة غدا الخميس حيث يتحدث بايدن إلى الكونغرس حول الصراع في خطابه عن حالة الاتحاد.