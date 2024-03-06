لليوم الـ152.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة

فلسطين اليوم

لليوم الـ152، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ويرتكب المجازر الدموية ويمعن في حرب التجويع مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنية التحتية.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته قصف شرق البريج ومنطقة المغراقة والزهراء وشمال مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كذلك شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على مدينة رفح، ومدينة حمد ومناطق شمال خانيونس.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا في ديبر البلح وسط القطاع. فيما أفادت مصادر طبية بوصول جثامين 9 شهداء إلى مجمع شفاء الطبي في غزة.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان منذ السابع من اكتوبر الماضي إلى ثلاثين ألف وستمئة وواحد وثلاثين شهيدا واثنين وسبعين ألفا وثلاثة وأربعين إصابة.

وتتصاعد التحذيرات الدولية من اتساع المجاعة في غزة مع استمرار حرب التجويع التي تهدد حياة مئات الآلاف.