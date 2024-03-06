قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين بينهم أسرى محررون

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء، 23 مواطنا خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

ودهمت قوات الاحتلال بلدتي دير غسانة وكفر عين المجاورتين شمال غرب رام الله، واعتقلت المحرر عمر ناهض البرغوثي والمحرر لؤي البرغوثي والشاب مهند سعيد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كذلك دهمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت الشاب محمد أحمد الخطيب ونقلته إلى معسكر عوفر قرب البلدة.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين بينهم المحرر قتادة رسمي دوفش، ونديم أبو خلف، وسام القواسمي، ايمن جمجموم، خلال مداهمة منازلهم.

كما اقتحم الاحتلال قرية حبلة جنوب قلقيلية واعتقل الشابين عدي مرداوي وعمر زهران خروب.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة بلعا في طولكرم واعتقلت ثلاثة شبان منهم أحمد بلعاوي ومنير بلعاوي، بعد مداهمة منزليهما.

وشهدت مدينة نابلس شمال الضفة اقتحاما لقوات الاحتلال، حيث داهم الجنود المنطقة الشرقية من المدينة، وانتشروا في محيط قبر يوسف وبلاطة البلد، حيث تمركز القناصة على بعض البنايات، ودارت اشتباكات مسلحة مع المقاومين.