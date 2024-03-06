حماس: مستمرون بالتفاوض للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الأربعاء، أنها "ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا".

وأمس الثلاثاء، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تعاطت بشكل مرن خلال المفاوضات الجارية لوقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نتنياهو يتهرب خشية على مستقبله السياسي.