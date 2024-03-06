تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

فلسطين اليوم

أعلنت تشيلي، أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية تنظمه سانتياغو في نيسان/أبريل المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية، أنه "بقرار من حكومة تشيلي، فإنّ نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان/أبريل، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".

ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته بردّ "إسرائيل غير المتناسب" على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

واستدعت تشيلي التي تضم أكبر عددٍ من الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى "إسرائيل" في أواخر تشرين الأول/أكتوبر للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.

وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني/يناير إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب على غزة.

وقال سفير "إسرائيل" لدى تشيلي غيل أرتزيلي لوكالة "فرانس برس" أمس، إنّ الحكومة لم تتصل به لإبلاغه بالأنباء المتعلقة بالمعرض الدولي للطيران والفضاء.

وأضاف أنه "لا يمكننا أن نقول إننا فوجئنا بالنظر إلى عقيدة الحكومة (التشيلية) تجاه إسرائيل".