"ذا أتلانتيك": ردع عمليات اليمن أصبح شبه مستحيل

فلسطين اليوم

ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك"، إنّ قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، "قد يكون الشخصية العامة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط"، منذ أن بدأت القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة السفن الإسرائيلية والمتوجهة إلى موانئ الاحتلال، دفاعاً عن غزّة والشعب الفلسطيني.

وقالت إنّ "الحوثي يشبّه، ويُعامل مثل تشي غيفارا العصر الحديث، وتمت مشاركة صوره وخطاباته على وسائل التواصل الاجتماعي عبر القارات الخمس".

وأوردت المجلة أنّ عمليات اليمن، "أحدثت ثغرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أنّه لا يزال من الصعب تقدير عواقب الهجمات اليمنية".

كما أنّ عمليات القوات المسلحة جعلت، أنصار الله، "أبطالاً بالنسبة للشباب العرب والمسلمين الذين يعتنقون القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتهم، حتى أنّهم حققوا نجاحات بين التقدميين الغربيين"، مشيرةً إلى أنّ العدوان الأميركي البريطاتي لم يثني القوات المسلحة اليمنية، عن عملياتها.