"فلسطين كولا" في السويد.. مشروب غازي بديل لدعم غزة

فلسطين اليوم

شهدت السويد إطلاق مشروب "فلسطين كولا" دعمًا لغزة، ولتأكيد مقاطعة المنتجات التي تنتجها شركات داعمة لإسرائيل.

وينتج شقيقان في السويد المشروب الغازي تحت اسم "الغالية فلسطين كولا" لينضم إلى مجموعة المنتجات البديلة التي يستهلكها المشاركون في حملة مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

وفي مقطع فيديو متداول، يظهر شاب يحمل عبوة "كولا فلسطين" ويقول: "كولا فلسطين هذه من الأشياء التي يجب تسويقها بدلًا من الهراء والقذارة القادمة من كوكاكولا ومن المنتجات الشبيهة بها". ويضيف: "وصل مشروب فلسطين اليوم من مالمو إلى سوق المواد الغذائية في فاكسيو".

وتعد "كوكاكولا" و"بيبسي كولا" من بين العلامات التجارية العديدة التي طالب كثيرون منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمقاطعتها بسبب دعمها للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

ومنذ بدء العدوان على غزة، برزت حملات شعبية تدعو لمقاطعة هذه العلامات التجارية محققة تفاعلًا كبيرًا وملحقة الضرر ببعض هذه العلامات التجارية.

ومؤخرًا، أنتج صانع المحتوى الليبي محمد النعاس فيلمًا قصيرًا بعنوان "رحلة الزوز دينار"، ما يعني "رحلة الدينارين".

وفي فيلمه القصير، يوضح محمد أثر الدينارين اللذين يشتري بهما الشخص عبوة مشروب غازي على أهل غزة، إذا كان من علامة تجارية تدعم الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 30600 فلسطيني منذ بدء العدوان. إذ ينتهي الأمر بالدينارين اللذين يدفعهما المستهلك في بقالة في خزائن الاحتلال وتستخدم هذه الأموال لتمويل الحرب.