اتحاد البث الأوروبي يطالب بدخول الصحافيين إلى غزة

فلسطين اليوم

طالب اتحاد البث الأوروبي إسرائيل ومصر بوصول "حر ومن دون عوائق" إلى غزة لوسائل الإعلام الأجنبية، ضامّاً صوته إلى رسالة مفتوحة من صحافيي أبرز المؤسسات الإعلامية الأجنبية.

وقال الاتحاد في بيان نشره أمس الاثنين إنه ينضم إلى أكثر من 50 صحافياً يعملون في وسائل إعلام بارزة، بما في ذلك "بي بي سي" و"سي أن أن"، في دعوة الحكومة الإسرائيلية والسلطات المصرية إلى السماح للصحافيين الدوليين بالسفر من دون قيود وتقديم التقارير من غزة، بما في ذلك معبر رفح.

وتابع البيان أن "الوصول غير المقيد إلى المعلومات يُعدّ أمراً أساسياً لفهم الجمهور لهذا الصراع المعقد، ويتفاقم تأثير المعلومات الخاطئة والمضللة بسبب عدم وجود تغطية إعلامية مستقلة على الأرض".

وأضاف: "يواجه الصحافيون العاملون في المنطقة أيضاً مخاطر غير مقبولة، "ويشكل عدم احترام سلامة الصحافيين تهديدات خطيرة للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وقالت نائبة مدير الإعلام ورئيسة قسم الأخبار في اتحاد البث الأوروبي، ليز كوربين، إنه "فقط من خلال منح وسائل الإعلام الوصول من دون عوائق إلى غزة، يمكن فهم حقيقة الوضع هناك بشكل حقيقي".