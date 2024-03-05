قطر تعلن دعماً إضافياً لـ"أونروا" وتدين محاولات تفكيكها

فلسطين اليوم

أعلنت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، تقديم دعم إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 25 مليون دولار، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .

وأكدت المندوبة القطرية التضامن الكامل مع وكالة أونروا وإدانة المحاولات المستمرة لتفكيكها، وأدانت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة بحق مدنيين عزّل كانوا ينتظرون المساعدات مشيرة إلى أن الوضع كارثي في قطاع غزة.

ودعت آل ثاني المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالقانون الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما أدانت الحملة ضد أونروا، مشيرة إلى أنه لا يوجد بديل لأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ودعت الدول التي علقت دعمها مراجعة قراراتها وإعادة تقديم الأموال.

وخلال الجلسة، حذر المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، من أن تفكيك الوكالة، الذي تطالب به إسرائيل، سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.

وقال لازاريني إن "تفكيك أونروا خطوة متهورة. وعبر القيام بها سنضحي بجيل كامل من الأطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء واندلاع نزاع مقبل"، معتبراً أن "من السذاجة" الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين.