مسؤول إسرائيلي: أضرارنا بغزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان الثانية

فلسطين اليوم

قدّر مسؤول إسرائيلي -الثلاثاء- أن الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تفوق بـ6 أضعاف تلك التي خلّفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية.

وأضاف "سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة، تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة، لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت، لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود".

ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.

لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة 100 ألف طلب تعويض.

كما أنه وفق بيانات للحكومة الإسرائيلية صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.