تل أبيب تسمح للمصلين بدخول الأقصى في رمضان بنفس أعداد السنوات السابقة

فلسطين اليوم

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الثلاثاء- إنه سيسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى في القدس، الأسبوع الأول من شهر رمضان، بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة.

وأضاف المكتب -في بيان له- أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة الاستعدادات اللازمة قبل حلول شهر رمضان، دون تقديم رقم محدد للمصلين.

وأضاف البيان "خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، سيسمح للمصلين بالدخول إلى الحرم القدسي)بعدد مماثل لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة".

وأضاف "سيجرى تقييم أمني كل أسبوع وسوف يُتخذ القرار بناء على ذلك".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقترح منع فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول إلى القدس للصلاة خلال رمضان.