إعلام عبري: 650 جندياً من طاقم لواء "401" المدرّع أصيبوا منذ بداية الحرب

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ 650 جندياً من الطاقم القتالي للواء "401" في "جيش" الاحتلال، أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة.

وذكرت أنّ بعض الجنود "إصاباتهم خطرة"، موضحةً أنّ الإصابات في "الأطراف والرأس".

وفي هذا الإطار، تحدّث موقع "واينت" الإسرائيلي عن أعداد الإصابات في "جيش" الاحتلال، منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، مؤكّداً أنّ الحرب كلّفت أثماناً جسيمة يصعب تحملها وسط جنود "الجيش" الإسرائيلي.

وذكر الموقع أنّه منذ بداية الحرب، أُصيب 3030 جندياً، منهم 475 في حالة خطيرة. ومن بين هؤلاء، 1453 جندياً أُصيبوا في المناورة البرية في قطاع غزّة، 303 منهم في حالةٍ خطيرة.

وأشار إلى أنّ من بين كل الإصابات، 545 أُصيبوا في حوادث عملياتية، بما في ذلك 24 من مخالفات إطلاق نار، و54 من نيران "صديقة"، و31 في حوادث طرق، و45 في فئة "أخرى"، و391 من "حوادث" تتضمن دهس آلية مدرعة ومن وسائل قتالية وأسلحة ورشاشات.

بدورها، قالت مؤسّسة "التأمين الوطني" التابعة للاحتلال، إنّه "منذ بدء الحرب وحتى اليوم، يتزايد عدد المصابين"، متوقعةً أن ترتفع "أرقام الجرحى في الأيام المقبلة، وكذلك الأرقام الجديدة التي تصل يومياً كجزء من الحرب".