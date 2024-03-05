"الأونروا": بفعل العدوان.. 17 ألف طفل في قطاع غزة تيتموا منذ بداية الحرب

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ "17 ألف طفل في قطاع غزة تيتموا"، وإنّ أطفال القطاع "يموتون ببطء، أمام أنظار العالم".

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت، أنّ عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة، بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج ارتفع إلى 16.

وفي هذا الإطار، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنّه "من المرجّح أن يكون هناك المزيد من الأطفال في شمال القطاع، غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية على الإطلاق".

كما أكّدت أنّ "النقص الواسع النطاق في الطعام المغذّي والمياه النظيفة، والخدمات الطبية، هو نتيجة مباشرة للعوائق التي تحول دون وصول المساعدات".

وأوضحت "اليونيسف" أنّ المخاطر المتعددة، التي تواجه العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، تؤثّر على الأطفال والأمهات، وتعيق قدرتهن على إرضاع أطفالهن رضاعةً طبيعية، وخصوصاً في شمالي قطاع غزة، مردفةً: "الناس جياع ومرهقون ويعانون من الصدمة.. وكثيرون يتشبّثون بالحياة"

من جانبه، أكّد برنامج الأغذية العالمي (WFP)، أنّ سوء التغذية في قطاع غزة، وخصوصاً في صفوف الأطفال، ارتفع إلى مستويات طارئة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإنّ 90% من الأطفال و95% من النساء الحوامل والمرضعات يواجهون فقراً غذائياً حاداً