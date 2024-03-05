سريع: استهدفنا مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات

فلسطين اليوم

نفّذت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الردِّ على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ العملية نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير، بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

وأكّد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها ضد الأهداف المعادية كافة، وذلك استجابةً لنداءات الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم، والأمّة الإسلامية، في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار.

كما شدّد على أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان، ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تتكرر الاعتداءات الأميركية - البريطانية، على اليمن، على خلفية دعمه لفلسطين بالعمليات العسكرية، كان آخرها شنّ 3 غارات على جبل الملح بمديرية اللحية شمالي غرب الحديدة غربي البلاد.