مباحثات "صعبة لكن مستمرة" في القاهرة.. ووفد حماس باق في مصر

فلسطين اليوم

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، عن مصدر مصري رفيع، اليوم الثلاثاء، أن ثمة "مصاعب" تواجه مباحثات القاهرة غير المباشرةبين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والعدو الصهيوني للتوصل إلى هدنة.

لكن المصدر أكد أن المباحثات "ما زالت مستمرة"، فيما أكد وفد الحركة في القاهرة أنه باق ومستمر في التباحث.

وبحسب القناة، "قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن المباحثات التي تعقد في القاهرة بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماسوقطر ما زالت مستمرة، بهدف التوصل لهدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان".

وأضافت أن "المصدر قال إن هناك مصاعب تواجه المباحثات لكنها ما زالت مستمرة، موضحا أنه لا صحة لعدم الوصول لاتفاق حتى الآن".

في وقت سابق الثلاثاء، نقلت القناة "13" العبرية عن مسؤول إسرائيلي - لم تسمّه - أن تل أبيب تنتظر ردا من "حماس" على مقترحاتهابشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

على الجانب الآخر، قال قيادي بحركة "حماس" اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يعقد قادة من الحركة مزيدا من المحادثات في القاهرة معالوسطاء المصريين والقطريين ضمن المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبدأت الأحد في العاصمة المصرية مفاوضات من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان، المرتقب الاثنينالمقبل.