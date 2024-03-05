مشادة كلامية حادة بين قائد الأركان الصهويني ووزراء حول الحرب بغزة

فلسطين اليوم

كشفت قناة صهيونية، عن مشادة كلامية حادة بين رئيس الأركان الصهيونية هرتسي هاليفي ووزراء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوانتقدوا إنجازات الجيش وقالوا إن الهجوم البري بقطاع غزة لا يسير بشكل جيد.

وقالت القناة 12 العبرية في تقرير لها -مساء أمس الاثنين- إنه وقعت مواجهة حادة بين رئيس الأركان ووزراء في الحكومة خلال اجتماعجرى مؤخرا، مما دفع هرتسي هاليفي إلى الصراخ.

وذكرت أنه وفي ذروة هذا الاجتماع، انتقد الوزراء بشدة إنجازات الجيش الإسرائيلي، وقالوا لرئيس الأركان إن المناورة العسكرية لم تكنجيدة بما فيه الكفاية، وإن التقدم كان بطيئا، وإن اختيار إبقاء (اقتحام) رفح إلى النهاية لم يكن صائبا.

وأضافت القناة أنه عند هذه النقطة، رفع رئيس الأركان هاليفي صوته وقال للوزراء: أذكركم بأنكم لم ترغبوا في هذه المناورة على الإطلاق. لولم يضغط الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أجل ذلك، لما كنا نناور على الإطلاق في غزة.

وأشارت إلى أن الجلسة المضطربة التي لم تحدد متى، كانت تعكس تزايد التوتر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، في وقتيشعر فيه رئيس الأركان وكبار المسؤولين العسكريين أن المستوى السياسي يبحث فقط عن طريقة لتحميلهم المسؤولية، في حين يرى وزراءفي الحكومة أن بعض الخيارات التكتيكية للجيش لم تكن جيدة بما فيه الكفاية.

وترافقَ ما جرى في الاجتماع الصاخب لمجلس الوزراء، مع ردود الفعل المتزايدة على التسجيل الذي أظهر استغاثة أسيرين في غزة بالجيشقبل أن يتعرضا للقتل على يد الجنود الإسرائيليين، كما يعيدُ ذلك إلى الواجهة حالة من التراشق والتباينات بين أعضاء الحكومة وداخلمجلس الحرب، بلغت حد الشكوك والاتهامات المتبادلة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، جرى تعليق إحدى الجلسات التي تناولت اليوم التالي في قطاع غزة، بعدما هاجم وزراء اليمين رئيسالأركان بعد قراره تشكيل فريق تحقيق داخلي بالجيش الإسرائيلي للتحقيق في الإخفاقات التي قادت إلى هجوم حماس على مستوطناتوقواعد عسكرية جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 27 أكتوبر 2023، يشن الجيش الصهيوني هجوما بريا على قطاع غزة وسط مقاومة شرسة من حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقيةفصائل المقاومة، كبدته 246 قتيلا و1453 مصابا وفق الحصيلة المعلنة.

بينما لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهداف الحرب الرئيسية التي حددتها القيادة السياسية المتمثلة في القضاء على حماس وإعادةالمحتجزين بالقطاع.

وقبل إعلان المقاومة قبل ايام عن مقتل 7 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة، كانت تل أبيب تقدّر وجود 134 أسيرا إسرائيليا في القطاع، بينماتحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.