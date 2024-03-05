الاحتلال يجرف أرضا ويقتلع 400 شتلة زيتون في وادي فوكين غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي، واقتلعت 400 شتلة زيتون في أراضي قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي واد فوكين إبراهيم الحروب لـ"وفا" ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو سياج" غرب القرية القريبة من مستوطنة "تسور هداسا"، الجاثمة على أراضي المواطنين، وجرفت أرضا تقدر مساحتها بـ40 دونما، واقتلعت أشتال زيتون، تعود لورثة عثمان وعبد العزيز الحروب.

يشار إلى أن الاحتلال صعد هجمته الاستيطانية على قرية واد فوكين، التي تمثلت في الاستيلاء على أراضٍ، وتجريف أخرى، واقتلاع المئات من أشجار الكرمة والزيتون.