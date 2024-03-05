استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس

فلسطين اليوم

قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني بالقرب من دوار سلمان الفارسي قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن جنديا إسرائيليا أصيب جراء عملية طعن قرب مستوطنة يتسهار، في حين تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تقارير أولية تشير إلى محاولة الشاب تنفيذ عملية طعن قرب المستوطنة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الشاب الفلسطيني تمت "تصفيته"، مما يعني أن الشاب قد استشهد برصاص قوات الاحتلال.