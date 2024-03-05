مجموعة "إم إس سي": تؤكد إصابة السفينة سكاي 2 بالصواريخ قرب عدن

فلسطين اليوم

أعلنت مجموعة الشحن السويسرية "إم إس سي" إصابة سفينتها "سكاي 2" بصاروخ باليستي أمس الاثنين قرب ساحل عدن في اليمن.

وقالت المجموعة إن السفينة في طريقها الآن إلى ميناء جيبوتي لتقييم الأضرار التي لحقت بها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت في بيان يوم أمس الاثنين أنها استهدفت بعدد من الصواريخ سفينة MSC SKY التابعة لشركات الشحن الإسرائيلية في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة.

وقدْ جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعدَ ساعاتٍ فقط من تنفيذِ عمليةٍ نوعيةٍ أطلقتْ خلالَها القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على عددٍ منَ السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمر بحسب البيان.