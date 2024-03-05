تمديد إعتقال العضو المؤسس لـ"مبادرة فلسطينيي اوروبا" أمين ابو راشد

فلسطين اليوم

قررت المحكمة في روتردام-هولندا ظهر هذا اليوم تمديد إعتقال العضو المؤسس لمبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني أمين أبو راشد حتى ١٥ أيار.

وأكدت مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني الوقوف إلى جانب أمين أبو راشد، والمطالبة له بالعدالة والحرية.

ويعتبرأمين أبو راشد هو عضو مؤسس لمبادرة فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني، وعضو سابق في مكتبها التنسيقي، ويشغل منصب رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، ونشط أبو راشد لأكثر من ثلاثة عقود في الدفاع عن فلسطين في جميع الميادين في أوروبا.