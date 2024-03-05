"التايمز" البريطانية تحرض ضد المناضلة ليلى خالد

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية مقالاً تحريضياً على المناضلة الفلسطينية ليلى خالد بعد إعلان نيتها المشاركة في حفل جمع تبرعات تنظمه حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا.

وحاول المقال إثارة الجدل بشأن إلقاء المناضلة خالد، يوم الجمعة في بريطانيا، محاضرة أكدت فيها أنّ معركة طوفان الأقصى هي من أجل الحرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ليلى خالد لن تحضر إلى بريطانيا شخصياً، لكنها من المقرّر أن تظهر عبر الفيديو في حفل لجمع التبرعات تستضيفه حملة التضامن مع فلسطين التي نظّمت المسيرة التي تم خلالها عرض شعار "من النهر إلى البحر" على مبنى البرلمان البريطاني.

وقالت الصحيفة إنّ ظهورها خلال المناسبة "أثار قلق جماعات يهودية ونواباً في البرلمان، والذين طرحوا المسألة مع الوزراء".