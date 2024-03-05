تشييع الشهيد الطفل عمرو النجار في نابلس

فلسطين اليوم

شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل عمرو النجار إلى مثواه الأخير في بلدة بورين جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط رأس الشهيد، ليوارى الثرى في مقبرة بورين.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت استشهاد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات)، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها صوبه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بورين.