إصابة مواطن واعتقال آخرين خلال اقتحام مخيم بلاطة

فلسطين اليوم

أصيب مواطن واعتقل شابين آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة بعدد كبير من الاليات العسكرية بينها جرافة، عقب اكتشاف تسلل قوات إسرائيلية خاصة إلى داخل المخيم بواسطة شاحنة تجارية.

وانتشرت قوات الاحتلال داخل المخيم، ووضعت القناصة على بعض البنايات، وحاصرت منزلا في حارة الجماسين، واعتقلت الشاب محمد طنجي "الزنكلوني" والشاب عادل أبو ليل.

ووقعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وسمعت أصوات إطلاق النيران وتفجير عبوات محلية الصنع.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي في الوجه، إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

يشار إلى أن الشاب طنجي، يعتبر من قادة كتيبة بلاطة وهو مطارد للاحتلال منذ عدة سنوات، ونجا من عدة محاولات اغتيال أصيب خلالها بجروح خطيرة، وهو نجل الشهيدة لطيفة أبو ذراع.