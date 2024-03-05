الصحة: 97 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30,631 شهيدًا و72,043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.