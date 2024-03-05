تحذيرات دولية من الحملة الإسرائيلية على "الأونروا"

فلسطين اليوم

حذر متحدثون وممثلو دول من الحملة الإسرائيلية التحريضية الواسعة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، بشأن الأونروا.

وفي كلمته، حذر المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، من أن تفكيك "الأونروا الذي تطالب به "إسرائيل" سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.

وقال إن "تفكيك الأونروا خطوة متهورة. عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الأطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء واندلاع نزاع مقبل"، معتبرا أنه "من السذاجة" الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين.

طلاق النار وادخال المساعدات.